Поедет лечиться в Барселону: стала известна степень тяжести травмы Мартина Эдегора

Пресс-служба футбольного клуба "Реал Сосьедад" сообщила о травме полузащитника Мартина Эдегора. Норвежский исполнитель имеет проблемы с правым коленом – у 21-летнего Эдегора диагностирована тендинопатия (воспаление сустава).

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Мартин уже прибыл в Каталонию, где у него состоится консультация с медиками касательно альтернативного метода лечения, ведь предыдущий метод не слишком сильно помог игроку.

Права на футболиста принадлежат мадридскому "Реалу". Клуб оставит Эдегора в аренде в "Сосьедаде" ориентировочно до июня 2021 года. В 27 поединках чемпионата Испании хавбек забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.