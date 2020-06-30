Испания
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Барселона - Атлетико. Предматчевая студия с Роберто Моралесом. LIVE
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Редакция UA-Футбол вместе с известным комментатором и экспертом по испанскому футболу Роберто Моралесом обсуждают главный матч уик-энда в Ла Лиге, а также положение дел в стане "сине-гранатовых" на фоне недавних трансферов и скандалов.
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