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Барселона - Атлетико. Предматчевая студия с Роберто Моралесом. LIVE

Испания
(1 голосов)

Прямой эфир.

Барселона - Атлетико. Предматчевая студия с Роберто Моралесом. LIVE
UA-Футбол
Новина українською

Редакция UA-Футбол вместе с известным комментатором и экспертом по испанскому футболу Роберто Моралесом обсуждают главный матч уик-энда в Ла Лиге, а также положение дел в стане "сине-гранатовых" на фоне недавних трансферов и скандалов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Ла Лига вТренде
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Комментарии (1)
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OctoberFest (Голая Пристань)
30.06.2020 в 22:43
Интересно. Так держать
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