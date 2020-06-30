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Гатти: Будь я на месте Сетьена, то посадил бы Месси в запас

Испания
(2 голосов)

По мнению Уго Гатти, аргентинец слишком часто берет на себя игру

Гатти: Будь я на месте Сетьена, то посадил бы Месси в запас
Новина українською

Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти считает, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси не демонстрирует игру высокого уровня.

"Лионель внутри себя не чувствует себя прежним Месси. Дело не в партнёрах по команде, он всегда играл за „Барселону“ в одиночку. Будь я на месте Сетьена, то посадил бы Месси в запас", — приводит слова Гатти DonDiario со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 21 забитого мяча и отдал 17 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Барселона Уго Гатти
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Комментарии (4)
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14sergey1953@ ( Днепр)
30.06.2020 в 18:06
Посмотрел данные на Уго Гатти, вратарь 76 лет, наверное у него старческий маразм, хотя 76 лет это не так и много.
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
30.06.2020 в 18:06
наконец-то хоть один адекватный комментарий.
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0
-5
14sergey1953@ ( Днепр)
30.06.2020 в 18:00
21 забитый мяч и 17 голевых передач, при том что в начале сезона Месси был травмирован и в первых 4 матчах не играл вообще, а потом выходил на замену. И Месси в запас? Что то Уго Гатти явно не то курит.
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+5
0
Liverpool 333 (Кировоград )
30.06.2020 в 17:44
100% прав, рэспект
Ответить
0
-6


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