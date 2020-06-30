Гатти: Будь я на месте Сетьена, то посадил бы Месси в запас

Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти считает, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси не демонстрирует игру высокого уровня.

"Лионель внутри себя не чувствует себя прежним Месси. Дело не в партнёрах по команде, он всегда играл за „Барселону“ в одиночку. Будь я на месте Сетьена, то посадил бы Месси в запас", — приводит слова Гатти DonDiario со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 21 забитого мяча и отдал 17 результативных передач.