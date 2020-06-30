Умножение на ноль, или Невероятный и никчемный Арда

Сегодня истек контракт турка Арды Турана с "Барселоной". Перевернута очень темная страница в истории клуба, а черные времена для самого игрока продолжаются.

Летом 2015-го года "Барселона" покупала стержневого игрока "Атлетико".

Футболист так вспоминал переход: "Агент не сказал мне, что перехожу в "Барселону". Я все выяснил только через 15 дней после проведения трансфера, я был на отдыхе. Все это время думал, что перешел в "Баварию". За год до того уже мысленно видел себя в форме "Манчестер Юнайтед", однако в последний момент переход сорвался. Про каталонцев же узнал случайно, общался с агентом, вдруг из его сумки выпали документы, на которых я увидел эмблему "Барселоны". Вот была странность".

В этой истории весь Арда, человек, никогда не напрягавшийся и всегда смотревший на жизнь легко. "Баварию" спутать с "Барселоной"? Без проблем. Ему по большому счету не было разницы, где играть.

Не помогли ему в "Барселоне" и обстоятельства. 34 миллиона евро, уплаченные за атакующего хава, тогда считались весьма солидной суммой. Однако он и Алейш Видаль, которого приобрели у "Севильи", не могли играть за "блаугранос" из-за трансферного бана ФИФА. Пришлось ждать января 2016-го. Для кого-то это не большая проблема, а для Турана – критический простой.

Кстати, поначалу у Арды в Каталонии дела не шли плохо, хотя никогда и не были хорошими. Во времена Луиса Энрике он, по крайней мере, имел определенный уровень доверия и мог рассчитывать на выход в ротации. Двадцать пять официальных матчей и два гола не выглядели большим достижением, однако это же за пол сезона. В следующем же было уже существенно больше – участие в 30-и поединках и 13 голов. Иногда турок выдавал удивительные моменты, его эпизодическое взаимодействие с Месси и Суаресом было настоящим шоу, в котором Арда ничем не отличался от суперзвезд. Но были два "но". Сезон выдался очень тяжелым и поставил крест на работе Луиса Энрике, сам турок за пределами поля раздражал многих своим поведением.

Парадокс Арды состоит в том, что с двумя тренерами, которые делают большую ставку на физподготовку и дисциплину, он смог найти компромисс. Речь о Луисе Энрике и Диего Симеоне. А вот с третьим, так же требовательным к физике и порядку Эрнесто Вальверде, его пути разошлись категорически. Турок считает, что тренер не дал ему ни единого шанса, каталонские летописи утверждают, что Туран не счел Вальверде авторитетом, поэтому обнаглел окончательно.

"Я очень скучал, покидая "Барселону ". Вальверде не дал играть, хотя я лучше всех понимал на поле Месси", - говорил он.

Но все мытарства Арды в "Барселоне" – это только частичка его интересной и скандальной истории. Не только огромный талант позволял хавбеку быть на виду. Когда-то, хоть в это и трудно поверить, герой этого материала был не таким уж и повесой и лентяем. В том же "Галатасарае" его помнят как очень талантливого и упорного парня, который в принципиальных матчах играл на полную. Такой себе вариант нашего отечественного супер таланта Андрея Демченко, который был в золотом "Аяксе" 90-х.

Без Арды, возможно, не был бы сейчас самым высокооплачиваемым тренером мира Диего Пабло "Чоло" Симеоне. Дело в том, что турок пришел в сентябре 2011-го, когда клубом еще руководил Грегорио "Профессор" Мансано. Только в конце того года Симеоне возьмет бразды "матрасников" в свои руки.

Туран же стал для него краеугольным камнем построения игры. Уже тогда "Чоло" сразу потребовал от своих игроков тотального прессинга. Его футбол стал очень резким, быстрым и энергозатратным. Такой темп не выдержит ни один человек, тем более без специальной подготовки, которую Симеоне не проводил, потому что не готовил команду к сезону. Арда же давал "Атлетико" паузу на передышку. Он принимал мяч и просто держал его благодаря технике и коренастому телосложению. Без сомнения, он делал и многое другое, мог отдать прекрасную передачу, временами гениальную, мог легко обыграть нескольких соперников. Он был самым техничным, умным в команде, однако Симеоне просил его только об одном – дать отдохнуть после утомительной беготни партнерам. За это аргентинец готов был закрывать глаза на все нарушения режима и лень Арды. Только такой компромисс мог позволить сотрудничать этим футбольным антиподам. "Атлетико" – самая суровая команда в Испании по показателям предсезонной подготовки. На первой стадии работы после отпуска некоторые игроки просто блюют во время тренировок из-за высоких нагрузок. Туран же мог бы и ласты склеить, если бы работал как все. Но ему позволяли находиться в зоне комфорта.

Чемпион Испании, обладатель Кубка и Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. И еще просто культовая фигура в испанском футболе своего времени. Таким когда-то был Арда Туран.

После "Барселоны" он вернулся на родину в аренду. Но хуже всего, что после женитьбы на дочери президента-диктатора Эрдогана (бывшего футболиста) ему совсем сорвало крышу. Играл он за "Истамбул Башакшехир", персональный проект Эрдогана.

Туран сначала избил популярного певца Беркай Шахина на дискотеке, а потом пришел до того в палату больницы и сначала угрожал пистолетом, а потом попросил застрелить себя. Суд назначил ему два года и восемь месяцев тюрьмы, но он зять Эрдогана. Приговор стал условным с испытательным сроком в пять лет. Это столько же, сколько длился его контракт с "Барселоной". За этот период прекрасный игрок Туран превратился в абсолютный футбольный ноль.