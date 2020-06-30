Аргентинский защитник Эсекьель Гарай покинул "Валенсию" по истечении срока действия контракта.

"Бесконечно благодарен. Спасибо этой большой семье за то, что я никогда не забуду моменты радости, которые пережил здесь", — написал Гарай на своей странице в "Инстаграме".

Ранее между игроком и испанским клубом произошёл конфликт. Сообщалось, что "Валенсия" предложила Гараю соглашение с зарплатой в размере € 2,7 млн в год. Однако игрок отклонил предложение и покинет клуб в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.