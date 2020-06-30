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"Зидан даже был недоволен, когда Бэйл забивал в финале ЛЧ". Экс-игрок Тоттенхэма защищает валлийца

Испания
(2 голосов)

Между сторонами действительно конфликт

"Зидан даже был недоволен, когда Бэйл забивал в финале ЛЧ". Экс-игрок Тоттенхэма защищает валлийца
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Дэвид Бентли, который в свое время играл в "Тоттенхэме", высказал свое мнение о конфликте между Зинедином Зиданом и Гаретом Бэйлом.

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"Я не могу поверить в то, что происходит с Гаретом в Мадриде. Мне кажется, что Зидан даже был недоволен, когда Бэйл забивал в финале Лиги Чемпионов. Я считаю, что это что-то личное.

Гарет никогда не был высокомерным, он обычный спокойный парень. Он мало общается и просто делает свою работу", - цитирует Бентли Mundo Deportivo.

Отметим, что Гарет намерен отработать с "Реалом" свой контракт.

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В статье: Гарет Бэйл Зинедин Зидан Дэвид Бентли Реал (Мадрид)
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