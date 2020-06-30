Реал вновь отправит Кубо в аренду. На этот раз - в Сан-Себастьян

Аренда Такефуса Кубо в "Мальорке" истекает в конце сезона. После этого он должен вернуться в "Реал".

На данный момент, 19-летний "японский Месси" не входит в планы Зинедина Зидана. Как сообщает AS, его ждет еще один сезон аренды.

Вероятно, что Кубо отправится в "Реал Сосьедад". На данный момент, там очень успешно играет другой футболист "сливочных" Эдегор, который показывает стремительный прогресс.

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В этом сезоне на счету Такефуса 30 матчей и шесть результативных действий.