Примера. 33-й тур. Мальорка согнала злость на Сельте, Севилья разобралась с Леганесом

"Мальорка" добыла эффектную победу – победу с пятью голами. Больше в одном матче островитяне на уровне Ла Лиги забивали в последний раз в 2008-м году. Впрочем, пикантность ситуации в том, что это не помогло "Мальорке" подняться с зоны вылета. А, возможно, и не поможет ей спастись от него.

"Сельта" немало для своего спасения сделала раньше и теперь может себе позволить ошибку. Хотя после ничьей с "Барселоной" поражение 1:5 от аутсайдера – резкий контраст.

Пальма-де-Мальорка. Стадион "Иберостар"

"Мальорка" - "Сельта" 5:1

Голы: Анте Будимир 13 (пен.), Хуан Эрнандес 27, Алехандро Посо 40, Анте Будимир 52, Сальва Севилья 60 - Яго Аспас 50 (пен.)

"Мальорка": Маноло Рейна, Алехандро Посо, Лумор Агбеньену (Фран Гамес 42), Сальва Севилья (Александар Трайковски 83), Иддрису Мохаммед , Дани Родригес (Алекс Фебас 74), Антонио Райльо, Анте Будимир (Пабло Чаварриа 75), Мартин Вальент, Такефуса Кубо (Жуниор Лаго 83), Хуан Эрнандес

"Сельта": Рубен, Нестор Араухо, Окай Йокушлу (Фёдор Смолов 46), Денис Суарес (Нолито 28), Яго Аспас, Рафинья Алькантара (Джозеф Айду 71), Филип Брадарич, Лукас Оласа, Кевин Васкес (Габриэль Фернандес 71), Жейсон Мурильо, Сантьяго Мина (Брайс Мендес 62)

Предупреждения: Мартин Вальент 48, Анте Будимир 54, Фран Гамес 89 - Габриэль Фернандес 76, Жейсон Мурильо 80

В прошлом туре "Севилья" допустила осечку и положила под угрозу свое пребывание в зоне Лиги чемпионов. "Хетафе" приблизился на два очка, да и "Вильярреал" держит быстрый темп. Поэтому в матче с аутсайдером подопечные Хулена Лопетеги не имели права на ошибку. И не переступили через это.

Победа не получилась легкой, ведь "Леганес" как мог сопротивлялся и пытался играть от ножа. Девять ударов в направлении ворот Вацлика – хороший показатель. Но в плоскость попадал лишь каждый третий, а о результативности и говорить нечего. Поэтому "Леганес" остается на предпоследнем месте с отставанием в девять очков от спасительной позиции. "Севилья" четвертая с минимальным отставанием от "Атлетико". Но у "матрасников" еще есть свой матч в 33-м туре.

Леганес. "Бутарке"

"Леганес" - "Севилья" 0:3

Голы: Оливер Торрес 23, Оливер Торрес 35, Мунир Эль-Хаддади 82

"Леганес": Иван Куэльяр, Мигель Герреро, Кеннет Омеруо (Колинс Авазем 7), Унаи Бустинса, Хонатан Сильва, Роке Меса (Айтор Руйбаль 55), Ресио (Рожер Ассале 55), Роберто Росалес, Ибрагим Амаду, Брайан Хиль (Мануэль Гарридо 80), Хавьер Авильес (Рубен Перес 55)

"Севилья": Томаш Вацлик, Лукас Окампос, Жюль Кунде, Сусо (Эвер Банега 62), Хесус Навас (Серхи Гомес 87), Неманья Гудель, Диего Карлос, Оливер Торрес (Мунир Эль-Хаддади 71), Серхио Регилон, Хоан Хордан (Фернандо Франсиско Режес 71), Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг 87)

Предупреждения: Ибрагим Амаду 17, Роке Меса 52, Роберто Росалес 75, Мануэль Гарридо 86 - Жюль Кунде 54, Неманья Гудель 56, Хоан Хордан 68