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Барселона - Атлетико. Гризманн, Артур и Фелиш начнут матч в запасе

Испания
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Сетьен продолжает игнорировать француза

Барселона - Атлетико. Гризманн, Артур и Фелиш начнут матч в запасе
UA-Футбол
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Центральным матчем сегодняшнего дня станет встреча "Барселоны" и "Атлетико" в чемпионате Испании. За полчаса до игры на нашем сайте состоится предматчевая студия, которая будет посвященна этому противостоянию.

Стали известны составы команд. Отметим, что Кике Сетьен не выпустил в старте Антуана Гризманна и Артура Мело, который на днях подписал контракт с "Ювентусом". На скамейке запасных "Атлетико" остался Жоау Фелиш.

Начало встречи в 23:00. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Лионель Месси Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона Артур Рамос Жоау Фелиш
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