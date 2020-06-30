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Барселона - Атлетико. Гризманн, Артур и Фелиш начнут матч в запасе
Сетьен продолжает игнорировать француза
Центральным матчем сегодняшнего дня станет встреча "Барселоны" и "Атлетико" в чемпионате Испании. За полчаса до игры на нашем сайте состоится предматчевая студия, которая будет посвященна этому противостоянию.
Стали известны составы команд. Отметим, что Кике Сетьен не выпустил в старте Антуана Гризманна и Артура Мело, который на днях подписал контракт с "Ювентусом". На скамейке запасных "Атлетико" остался Жоау Фелиш.
#Culers! Here is YOUR starting XI for #BarçaAtleti! pic.twitter.com/mjGmWvcHAq— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2020
[] ALINEACIÓN— Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2020
¡Estos son los elegidos por @Simeone para arrancar el partidazo de hoy!
#BarçaAtleti | #AúpaAtleti pic.twitter.com/VZMmNcIwkV
Начало встречи в 23:00. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.