Барселона - Атлетико. Гризманн, Артур и Фелиш начнут матч в запасе

Центральным матчем сегодняшнего дня станет встреча "Барселоны" и "Атлетико" в чемпионате Испании. За полчаса до игры на нашем сайте состоится предматчевая студия, которая будет посвященна этому противостоянию.

Стали известны составы команд. Отметим, что Кике Сетьен не выпустил в старте Антуана Гризманна и Артура Мело, который на днях подписал контракт с "Ювентусом". На скамейке запасных "Атлетико" остался Жоау Фелиш.

#Culers! Here is YOUR starting XI for #BarçaAtleti! pic.twitter.com/mjGmWvcHAq