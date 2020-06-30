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Пеллегрини в ближайшее время возглавит середняк Ла Лиги

Испания
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Чилиец умеет работать с такими командами

Пеллегрини в ближайшее время возглавит середняк Ла Лиги
UA-Футбол
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Уволенный зимой из "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини может в ближайшее время вернуться к тренерской деятельности.

Как сообщает Marca, в его услугах заинтересован "Бетис". Испанский клуб совсем недавно уволил тренера после серии неудач.

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Пеллегрини хорошо знаком с Ла Лигой, так как работал там на протяжении девяти лет. В Испании он тренировал "Вильярреал", "Реал" и "Малагу".

На данный момент "Бетис" занимает 13-е место.

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В статье: Мануэль Пеллегрини Бетис (Севилья)
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