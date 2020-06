Лионель Месси забил 700-й гол в карьере

В данный момент проходит матч между "Барселоной" и "Атлетико". Счет в матче 2:1. Второй гол каталонцев забил Лионель Месси с пенальти.

Данный точный удар стал для него 700-м в профессиональной карьере. 630 раз он забивал в футболке "Барселоны", 70 раз - как игрок сборной Аргентины.

Only Messi can score a Paneka Penalty when the League title is on line, what a way to Bring up his 700th Career Goal



pic.twitter.com/EfQmgWYb22