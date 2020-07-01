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Лионель Месси забил 700-й гол в карьере

Испания
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Их соревнование с Роналду продолжается

Лионель Месси забил 700-й гол в карьере
UA-Футбол
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В данный момент проходит матч между "Барселоной" и "Атлетико". Счет в матче 2:1. Второй гол каталонцев забил Лионель Месси с пенальти.

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Данный точный удар стал для него 700-м в профессиональной карьере. 630 раз он забивал в футболке "Барселоны", 70 раз - как игрок сборной Аргентины.

Отметим, что его вечный соперник Криштиану Роналду забил свой 700-й гол в октябре прошлого года. Сейчас на счету португальца 726 голов.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Барселона
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