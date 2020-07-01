Примера. 33-й тур. Барселона - Атлетико 2:2. Пенальти как залог результативности

В анонсе мы прогнозировали счет 1:1. В предматчевой студии, которая состоялась на YouTube-канале UA-Футбол, была сделана поправочка с акцентом на счет 2:2. И вот имеем... Правда, по характеру, по уровню и стилю футбола этот матч с огромной натяжкой мог тянуть на звание "супер-результативного".

Однако всего этого не случилось бы, если бы не щедрость арбитра Алехандро Эрнандеса на одиннадцатиметровые удары. Их в матче было три, если учитывать перебивку – то четыре. И один из них – весьма сомнительный. Но обо всем по порядку.

Началась игра живо и жаловаться на то, что команды "ушли в разведку", оснований не было. Удар Суареса накрыл Облак, а у противоположных ворот после подачи со штрафного до мяча не дотянулись ни Хименес, ни Коста. Не принес результата и удар Ракитича... Хотя стоп: Облак отбил на угловой, а после его подачи Коста тем местом, которое иногда как аллюзию прочности характера выпячивает Диего Симеоне, срезал мяч в собственные ворота.

Долго ли "Атлетико" приходил в себя? Совсем нет. Не прошло и десяти минут, как Феррейра-Карраско в штрафной зоне финтом обыграл Видаля, а тот поймал его на бедро: пенальти здесь справедливый, а значит и гол Сауля с "точки" – тоже. С поправочкой: сначала бить вызвался Диего Коста и не переиграл тер Штегена. Однако арбитр после подсказки VAR велел пробить второй раз, ведь голкипер "Барселоны" во время удара не касался линии ворот хотя бы одной ногой. То, что осенью "проканало" в матче с "Боруссией" (Дортмунд), на этот раз вылезло боком.

Была ли ничья справедливым итогом тайма? "Барса" больше атаковала, больше владела мячом, больше бил по воротам. В конце концов, никто не оспаривал бы у судьбы второй гол в ворота Облака, если бы мяч затрепетал в сетке после обводного удара Месси (мимо стойки), или удара с рикошетом со штрафного (сейв голкипера). Но пришлось принять мир.

Второй тайм начался со второго в матче пенальти: Семеду прорывался в свободную зону штрафной площади, а Фелипе Аугусто небрежно выставил бедро. Так Месси получил возможность забить свой семисотый гол в карьере и не сплоховал. Но самые интересные события ожидали впереди.

Точнее, событие – падение Карраско на 61-й минуте в штрафной площади "Барселоны". Семеду бежал рядом, и его бедро коснулось ноги бельгийца, но фол это? Темп бега Карраско сбился, однако споткнулся игрок "Атлетико" о собственную ногу. Так или иначе, Сауль во второй раз забил с "точки" и это был финальный результативный аккорд этого матча.

Хотя моменты до финального свистка еще были. Здесь и удары Видаля, и старания Фати, и несколько острых передач в исполнении Месси. "Атлетико" ответил одной контратакой, которая вызвала панику во владениях тер Штегена, но не завершилась голом. 2:2 – результат, который наибольше на руку "Реала".

Можно ли теперь уже окончательно говорить о завершении чемпионской гонки в чемпионате Испании? Подождем матча мадридцев.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетико" 2:2

Голы: Диего Коста 11 (авт.), Лионель Месси 50 (пен.) - Сауль Ньигес 19 (пен.), Сауль Ньигес 62 (пен.)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Херард Пике, Иван Ракитич (Серхи Роберто 63), Серхио Бускетс (Анссумане Фати 85), Клеман Лангле, Луис Суарес, Лионель Месси, Хорди Альба, Артуро Видаль, Рики Пуч

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте (Жоау Феликс 69), Сантьяго Арьяс, Томас Парти, Анхель Корреа (Витоло 84), Ренан Лоди, Сауль Ньигес, Аугусто Фелипе, Диего Коста (Альваро Мората 76), Хосе Мария Хименес, Янник Феррейра Карраско (Тома Лемар 85)

Предупреждения: Марк-Андре тер Штеген 17, Херард Пике 18, Лионель Месси 61 - Сауль Ньигес 35, Аугусто Фелипе 51, Диего Коста 75, Янник Феррейра Карраско 80