Симеоне похвалил Барселону и ушел с интервью после вопроса про Гризманна

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мыслями о ничьей с каталонской "Барселоной" (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании. Цитирует Диего Marca. Интересный и короткий ответ прозвучал на вопрос о форварде каталонцев Антуане Гризманне, француз вышел на поле на 90-й минуте.

"Мы уважаем "Барселону", особенно учитывая ее уровень. Каталонцы могут создавать проблемы, если им оставлять свободное пространство, они способны быстро атаковать. Матч проходил согласно нашему сценарию. Мы старались до самого финального свистка и проделали хорошую работу, я очень доволен. Карраско? Янник проделывает замечательную работу – хотя сначала я сомневался в нем. Он приложил огромные усилия и вновь стал ключевым игроком для нас".