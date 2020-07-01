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Симеоне похвалил Барселону и ушел с интервью после вопроса про Гризманна

Испания
(1 голосов)

Антуан – больная тема для Эль Чоло?

Симеоне похвалил Барселону и ушел с интервью после вопроса про Гризманна
Новина українською

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мыслями о ничьей с каталонской "Барселоной" (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании. Цитирует Диего Marca. Интересный и короткий ответ прозвучал на вопрос о форварде каталонцев Антуане Гризманне, француз вышел на поле на 90-й минуте.

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"Мы уважаем "Барселону", особенно учитывая ее уровень. Каталонцы могут создавать проблемы, если им оставлять свободное пространство, они способны быстро атаковать. Матч проходил согласно нашему сценарию. Мы старались до самого финального свистка и проделали хорошую работу, я очень доволен. Карраско? Янник проделывает замечательную работу – хотя сначала я сомневался в нем. Он приложил огромные усилия и вновь стал ключевым игроком для нас".

"Без комментариев", – ответил Симеоне на вопрос о Гризманне и ушел с интервью в прямом эфире телеканала.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Антуан Гризманн Барселона Янник Карраско
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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zago31
01.07.2020 в 10:00
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