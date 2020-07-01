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С юбилейным голом Месси. Барселона - Атлетико 2:2. Обзор матча и видео голов

Испания
(3 голосов)

Барселона - Атлетико ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

С юбилейным голом Месси. Барселона - Атлетико 2:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Результативным выдался матч 33-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Атлетико". На двоих команды забили четыре гола, но три из них – с одиннадцатиметровой отметки. "Барселона" потеряла очередных два очка и теперь ожидает матча с участием "Реала". Если тот победит, то уйдет в отрыв на четыре бала.

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Атлетико".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Атлетико" 2:2
Голы: Диего Коста 11 (авт.), Лионель Месси 50 (пен.) - Сауль Ньигес 19 (пен.), Сауль Ньигес 62 (пен.)

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Чемпионат Испании
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
01.07.2020 в 10:33
Странная игра и 11-метровые несправедливые!Главные матчи впереди:и у одних,и у других!Лео красава,спокойно всё делает.что хочет!!!Его будет не хватать Барсе.но что поделаешь..
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zago31
01.07.2020 в 10:00
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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