С юбилейным голом Месси. Барселона - Атлетико 2:2. Обзор матча и видео голов

Результативным выдался матч 33-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Атлетико". На двоих команды забили четыре гола, но три из них – с одиннадцатиметровой отметки. "Барселона" потеряла очередных два очка и теперь ожидает матча с участием "Реала". Если тот победит, то уйдет в отрыв на четыре бала.

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Атлетико".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетико" 2:2

Голы: Диего Коста 11 (авт.), Лионель Месси 50 (пен.) - Сауль Ньигес 19 (пен.), Сауль Ньигес 62 (пен.)