VAR на страже... но порядка ли? День забавных пенальти в Ла Лиге

Судейство матчей чемпионата Испании – тема, заслуживающая отдельной беседы. Качество арбитров явно не соответствует качеству футбола. И не помогает даже VAR.

Давайте посмотрим, какие два пенальти были назначены во вчерашних поединках игрового дня "Мальорка" - "Сельта" и "Барселона" - "Атлетико". К обоим есть претензии с точки зрения закономерности, и оба эпизоды не были скорректированы видеосистемой.

Пенальти в матче "Мальорка" - "Сельта"

Пенальти в матче "Барселона" - "Атлетико"