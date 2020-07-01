Испания
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VAR на страже... но порядка ли? День забавных пенальти в Ла Лиге
А мы говорим, что в УПЛ судейство плохое...
Судейство матчей чемпионата Испании – тема, заслуживающая отдельной беседы. Качество арбитров явно не соответствует качеству футбола. И не помогает даже VAR.
Давайте посмотрим, какие два пенальти были назначены во вчерашних поединках игрового дня "Мальорка" - "Сельта" и "Барселона" - "Атлетико". К обоим есть претензии с точки зрения закономерности, и оба эпизоды не были скорректированы видеосистемой.
Пенальти в матче "Мальорка" - "Сельта"
Пенальти в матче "Барселона" - "Атлетико"
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