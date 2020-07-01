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Сетьен: Возможно, было нелогично выпускать Гризманна на 90-й минуте, но извиняться я не собираюсь
Кике на связи
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен оценил матч 33-го тура Ла Лиги против мадридского "Атлетико" (2:2) и прокомментировал слухи о возможном увольнении. Цитирует 61-летнего наставника ESPN и Marca.
"Я чувствую поддержку раздевалки, но не буду говорить о встрече с руководством и раскрывать детали разговора. Я не ощущаю, что меня кто-то обсуждает. Да, нам становится сложнее – потеря очков означает, что у нас теперь меньше шансов на борьбу за титул. "Атлетико" – прекрасная команда с хорошей обороной. Подопечные Симеоне – мастера в перекрытии воздуха. Я доволен игрой "Барселоны" в плане контроля мяча".
"Гризманн? Проблема заключается в том, что все не могут выйти на поле. Мы должны принимать решения. Возможно, было нелогично выпускать его на 90-й минуте – правда, хуже было бы не сделать этого. Игроки справлялись, трудно было найти место для Антуана, не дестабилизировав команду. Гризманн – важный футболист, я понимаю, что ему тяжело справляться с отсутствием большого количества игрового времени. Поговорю с ним сегодня, но извиняться не буду".