Сетьен: Возможно, было нелогично выпускать Гризманна на 90-й минуте, но извиняться я не собираюсь

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен оценил матч 33-го тура Ла Лиги против мадридского "Атлетико" (2:2) и прокомментировал слухи о возможном увольнении. Цитирует 61-летнего наставника ESPN и Marca.

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"Я чувствую поддержку раздевалки, но не буду говорить о встрече с руководством и раскрывать детали разговора. Я не ощущаю, что меня кто-то обсуждает. Да, нам становится сложнее – потеря очков означает, что у нас теперь меньше шансов на борьбу за титул. "Атлетико" – прекрасная команда с хорошей обороной. Подопечные Симеоне – мастера в перекрытии воздуха. Я доволен игрой "Барселоны" в плане контроля мяча".