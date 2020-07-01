Реал - Хетафе. Где и когда смотреть онлайн прямую видотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" получил прекрасную возможность увеличить свой отрыв от "Барселоны". Для этого мадридцам нужно победить на своем поле "Хетафе", который благодаря победе над "Реал Сосьедадом" вернулся к борьбе за зону Лиги чемпионов.

Матч состоится 02.07.2020 в 23:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". Также прямой эфир состоится на платформах MEGOGO, Oll.TV, Vodafone.TV, Киевстар ТВ.

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Реал" - "Хетафе"?