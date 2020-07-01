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Реал - Хетафе. Где и когда смотреть онлайн прямую видотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Реал - Хетафе: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.07.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Хетафе. Где и когда смотреть онлайн прямую видотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" получил прекрасную возможность увеличить свой отрыв от "Барселоны". Для этого мадридцам нужно победить на своем поле "Хетафе", который благодаря победе над "Реал Сосьедадом" вернулся к борьбе за зону Лиги чемпионов.

Матч состоится 02.07.2020 в 23:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". Также прямой эфир состоится на платформах MEGOGO, Oll.TV, Vodafone.TV, Киевстар ТВ.

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Реал" - "Хетафе"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - Digi Sport 2, DIGI GO;
  • Польша - Canal + Sport Online, nc + GO, Canal + Sport 2 Poland;
  • Испания - Mitele Plus, Movistar Laliga 1, Movistar +, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе" Где смотреть футбол
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