(Анти) Герой футбольного дня. Марк-Андре тер Штеген

В нынешнем сезоне тер Штеген – один из лучших игроков "Барсы". Это футболист, который постоянно прогрессирует независимо от обстоятельств – имени тренера, атмосферы в раздевалке, манеры игры команды. Вчера у него было немного работы, однако даже при таких условиях дважды пришлось мяч из сетки вынимать.

Кроме двух ударов с пенальти, у "Атлетико" было лишь одно попадание в плоскость – в исполнении Жоау Феликса. Поэтому с уверенностью можно говорить, что судьба команды находилась в руках и ногах немецкого голкипера: потянув хотя бы один удар с "точки", тер Штеген помог бы "Барселоне" победить.

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Шансы были. Направление полета мяча при ударе со второго пенальти тер Штеген отгадал, но не дотянулся как следует к мячу. А вот в первом тайме удар Диего Косты отразил, однако при этом нарушил правила.

Тер Штеген не касался ногой линии ворот во время удара – и это действительно повод для арбитров назначить повторное пробитие одиннадцатиметрового. Марк-Андре даже в текущем сезоне не впервые так сыграл. В матче Лиги чемпионов против "Боруссии" (Дортмунд) он также отразил пенальти (0:0), не касаясь частью хотя бы одной стопы линии ворот. Однако тогда на это арбитры не отреагировали, а вчера наказали немца желтой карточкой.

Играть нужно по правилам. А когда привычки противоречат правилам, то менять нужно привычки.