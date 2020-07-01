Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зидан: Меня интересует ситуация с Хакими, но это решение клуба
Тренер хотел бы оставить игрока в Мадриде
Главный тренер "Реала» Зинедин Зидан прокомментировал переход защитника Ашрафа Хакими в "Интер».
"У него был хороший сезон, но в клубе есть две стороны: экономическая и спортивная. Сейчас не время говорить о нем. Многое может случиться в ближайшее время, но я говорю о спортивной стороне вещей.
Меня интересует ситуация с Хакими, но это решение клуба. Здесь есть клуб, игрок и тренер, — приводит слова Зидана Football Italia.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...