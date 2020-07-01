Зидан: Меня интересует ситуация с Хакими, но это решение клуба

Главный тренер "Реала» Зинедин Зидан прокомментировал переход защитника Ашрафа Хакими в "Интер».

"У него был хороший сезон, но в клубе есть две стороны: экономическая и спортивная. Сейчас не время говорить о нем. Многое может случиться в ближайшее время, но я говорю о спортивной стороне вещей.

Меня интересует ситуация с Хакими, но это решение клуба. Здесь есть клуб, игрок и тренер, — приводит слова Зидана Football Italia.