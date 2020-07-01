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Камп Ноу меняет лицо. О новых аренах мировых грандов. ВИДЕО

Испания
(2 голосов)

Большой Игре - большие стадионы!

Камп Ноу меняет лицо. О новых аренах мировых грандов. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Энфилд, Олд Траффорд, Вестфаленштадион, НСК Олимпийский - в мире немало стадионов, которые являются настоящими храмами футбола. Однако жизнь не стоит на месте - чтобы соответствовать требованиям времени, клубы должны модернизировать свои арены, а то и строить новые. Сегодня канал UA-Футбол расскажет, кто из грандов планирует или уже приступил к реконструкции / строительству своих стадионов.

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В статье: Камп Ноу Сантьяго Бернабеу канал UA-Футбол
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