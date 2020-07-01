Камп Ноу меняет лицо. О новых аренах мировых грандов. ВИДЕО

Энфилд, Олд Траффорд, Вестфаленштадион, НСК Олимпийский - в мире немало стадионов, которые являются настоящими храмами футбола. Однако жизнь не стоит на месте - чтобы соответствовать требованиям времени, клубы должны модернизировать свои арены, а то и строить новые. Сегодня канал UA-Футбол расскажет, кто из грандов планирует или уже приступил к реконструкции / строительству своих стадионов.