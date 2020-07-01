Азар пропустит ближайший матч Реала, Йович вернулся в заявку

Мадридский "Реал" объявил заявку на завтрашний матч против "Хетафе".

В ней не нашлось место для Эдена Азара. СМИ сообщают, что у него нет травмы, его просто берегут от возможности получения травмы. В команду вернулись после серьезных травм Лукай Йович и Лукас Васкес.

Отметим, что если завтра "Реал" одержит победу, то сможет опередить "Барселону" уже на четыре пункта.