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Азар пропустит ближайший матч Реала, Йович вернулся в заявку
У бельгийца нет травмы
Мадридский "Реал" объявил заявку на завтрашний матч против "Хетафе".
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В ней не нашлось место для Эдена Азара. СМИ сообщают, что у него нет травмы, его просто берегут от возможности получения травмы. В команду вернулись после серьезных травм Лукай Йович и Лукас Васкес.
¡Estos son los 24 jugadores convocados para enfrentarnos al @GetafeCF!@CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/6MFGo1rV2G— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 1, 2020
Отметим, что если завтра "Реал" одержит победу, то сможет опередить "Барселону" уже на четыре пункта.
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Инспектор ( )
01.07.2020 в 18:47
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