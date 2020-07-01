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Азар пропустит ближайший матч Реала, Йович вернулся в заявку

Испания
(1 голосов)

У бельгийца нет травмы

Азар пропустит ближайший матч Реала, Йович вернулся в заявку
UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" объявил заявку на завтрашний матч против "Хетафе".

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В ней не нашлось место для Эдена Азара. СМИ сообщают, что у него нет травмы, его просто берегут от возможности получения травмы. В команду вернулись после серьезных травм Лукай Йович и Лукас Васкес.

Отметим, что если завтра "Реал" одержит победу, то сможет опередить "Барселону" уже на четыре пункта.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) "Хетафе" Лука Йович
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
01.07.2020 в 18:47
Азар что, играет за Реал или как?
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