Бускетс: Каждая команда верит, что ВАР будет на их стороне

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс дал свой комментарий после вчерашнего матча против "Атлетико", не забыв упомянуть спорные решения арбитра.

"Трудно обсуждать решения арбитра после такого напряженного матча. Каждая команда всегда надеется, что ВАР будет на их стороне. Я понятия не имею, что на самом деле произошло в штрафной площадке и нужно ли было ставить пенальти. Не мне судить об этом.

Очень сложно терять по два очка практически в каждом матче, но мы будем продолжать бороться пока у нас будут оставаться шансы. Знаем, что это будет сложно, но мы попробуем", - цитирует испанца AS.

Уже завтра отрыв "Реала" может увеличиться до четырех очков.