  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бускетс: Каждая команда верит, что ВАР будет на их стороне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бускетс: Каждая команда верит, что ВАР будет на их стороне

Испания
(2 голосов)

Вчера он был против каталонцев

Бускетс: Каждая команда верит, что ВАР будет на их стороне
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс дал свой комментарий после вчерашнего матча против "Атлетико", не забыв упомянуть спорные решения арбитра.

Читайте такжеVAR на страже... но порядка ли? День забавных пенальти в Ла Лиге

"Трудно обсуждать решения арбитра после такого напряженного матча. Каждая команда всегда надеется, что ВАР будет на их стороне. Я понятия не имею, что на самом деле произошло в штрафной площадке и нужно ли было ставить пенальти. Не мне судить об этом.

Очень сложно терять по два очка практически в каждом матче, но мы будем продолжать бороться пока у нас будут оставаться шансы. Знаем, что это будет сложно, но мы попробуем", - цитирует испанца AS.

Уже завтра отрыв "Реала" может увеличиться до четырех очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Бускетс Атлетико (Мадрид) Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...