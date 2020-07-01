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Зидан: Чемпионство? Реал еще ничего не выиграл

Испания
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Нельзя сбрасывать со счетов соперника

Зидан: Чемпионство? Реал еще ничего не выиграл
UA-Футбол
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан уверен, что его клуб, несмотря на отрыв от "Барселоны", нельзя уже считать чемпионом. Завтра их ждет игра против "Хетафе".

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"Мы еще ничего не выиграли. Впереди нас ждет шесть матчей, а это - 18 очков. Не может быть никакой уверенности в чемпионстве.

Пока у соперника будут математические шансы обогнать нас, они будут сражаться. Я был в подобной ситуации, когда еще был игроком. Поверьте, мы еще ничего не выиграли", - заявил Зидан.

Отметим, что в игре против "Хетафе" сливочным не поможет Эден Азар.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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