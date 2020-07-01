Зидан: Чемпионство? Реал еще ничего не выиграл

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан уверен, что его клуб, несмотря на отрыв от "Барселоны", нельзя уже считать чемпионом. Завтра их ждет игра против "Хетафе".

"Мы еще ничего не выиграли. Впереди нас ждет шесть матчей, а это - 18 очков. Не может быть никакой уверенности в чемпионстве.

Пока у соперника будут математические шансы обогнать нас, они будут сражаться. Я был в подобной ситуации, когда еще был игроком. Поверьте, мы еще ничего не выиграли", - заявил Зидан.

Отметим, что в игре против "Хетафе" сливочным не поможет Эден Азар.