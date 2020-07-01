Примера. 33-й тур. Падение Валенсии продолжается, Гранада одолела Алавес

Увольнение Альберта Селадеса не помогло. Несмотря на то, что "Валенсия" активно начала матч (из классного удара Гуэдеша), проиграла она "Атлетику" почти без шансов. Баски хладнокровно и рационально воспользовались своими шансами, забив дважды усилиями Рауля Гарсии. А ответа на это не было.

Та где там ответ?! "Валенсия" эти голы пропустила после потерь мяча на своей половине поля, что называется самоустранением. Еще один показательный факт – лишь одна желтая карточка в поединке. Искры явно не хватало.

Валенсия. Стадион "Месталья"

"Валенсия" - "Атлетик" 0:2

Голы: Рауль Гарсия 13, Рауль Гарсия 47

"Валенсия": Яспер Силлессен, Хайме Костa, Габриэл Паулиста, Гонсалу Гуэдеш (Карлос Солер 62), Муктар Дьякаби, Жоффрей Кондогбиа, Родриго, Даниэль Парехо (Ману Вальехо 84), Максимилиано Гомес (Кевин Гамейро 74), Алессандро Флоренци (Даниэль Васс 84), Ферран Торрес (Денис Черышев 62)

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Юри Берчиче, Дани Гарсия, Икер Муньяин (Оскар де Маркос 82), Андер Капа, Рауль Гарсия (Ойхан Санчет 82), Иньиго Мартинес, Иньиго Кордоба (Микель Баленсиага 90), Унаи Лопес (Асьер Вильялибре 66), Иньяки Уильямс (Микель Весга 66)

Предупреждение: Муктар Дьякаби 83

Сегодня "Алавес" проиграл уже четвертый подряд матч после карантина. В этих матчах был забит басками только один гол. Если бы не очки, добытые ранее, команда Асьера Гаритано вполне могла бы увязнуть в борьбе за выживание. А так можно смириться и с поражением от "Гранады".

"Гранады", которая уверенно держится в топ-10. При определенных условиях "насриды" могут побороться даже за зону Лиги Европы. Это хороший вызов и мотивация на финишный отрезок сезона. Задание, которое не вызывает давления ответственности.

Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Гранада" 0:2

Голы: Антонио Кортес 25, Роберто Солдадо 49

"Алавес": Роберто Хименес, Рубен Дуарте (Адриан Марин 84), Виктор Лагуардия, Лисандро Магальян, Лукас Перес, Виктор Камараса, Хоселу, Луис Роха (Мартин Падилья 62), Чимо Наварро (Оливер Берк 62), Томас Пина (Пере Понс 70), Алейш Видаль (Эдгар Мендес 62)

"Гранада": Аарон Эскандель, Димитри Фулкье, Хосе Мартинес, Роберто Солдадо (Карлос Фернандес 68), Рамон Азиз, Жил Диаш (Марио Родригес 69), Антонио Кортес (Дарвин Мачис 46), Хесус Вальехо, Янгел Эррера (Ян Брис Этеки 68), Домингуш Дуарте, Антонио Пуэртас (Виктор Диас 73)

Предупреждения: Рубен Дуарте 46, Мартин Падилья 90+1, Пере Понс 90+6 - Антонио Кортес 37, Роберто Солдадо 62