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Зидан прокомментировал отсутствие игровой практики Хамеса и физическую форму Азара
Зинедин спокоен
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал недавние высказывания полузащитника команды Хамеса Родригеса, а также кондиции вингера "сливочных" Эдена Азара. Цитирует француза Marca.
"Я не злюсь на Хамеса, он говорит правду и хочет больше играть – это нормально, я полностью понимаю его. Сейчас он в "Реале", тренируется, мы будем продолжать работать в том же ключе".
"Азар? Мы все понимаем, что это за игрок. Эден – ключевой футболист нашей команды, соперники это знают. Будем надеяться, что у них нет намерений нанести ему травму. Оппоненты всегда играют с ним жестко, но нужно сохранять спокойствие. В случае с Азаром нужно все делать постепенно. Травма скоро окончательно перестанет ему мешать".
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