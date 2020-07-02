Marca: будущее Сетьена в Барселоне определится на этой неделе – игроки не поддерживают Кике

Будущее главного тренера каталонской "Барселоны" Кике Сетьена остается неопределенным. По информации издания Marca, футболисты не поддерживают специалиста. Отмечается, что поведение ассистента Сетьена Эдера Сарабии спровоцировало дистанцию между игроками и тренерским штабом.

Как сообщает источник, дальнейшая карьера Кике Сетьена в Каталонии определится на этой неделе – она полностью зависит от исхода чемпионской гонки в Испании.

Напомним, сейчас "Барселона" занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги (70 очков). "Реал" лидирует с одним пунктом отрыва, имея матч в запасе.