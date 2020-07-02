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Marca: будущее Сетьена в Барселоне определится на этой неделе – игроки не поддерживают Кике
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Будущее главного тренера каталонской "Барселоны" Кике Сетьена остается неопределенным. По информации издания Marca, футболисты не поддерживают специалиста. Отмечается, что поведение ассистента Сетьена Эдера Сарабии спровоцировало дистанцию между игроками и тренерским штабом.
Как сообщает источник, дальнейшая карьера Кике Сетьена в Каталонии определится на этой неделе – она полностью зависит от исхода чемпионской гонки в Испании.
Напомним, сейчас "Барселона" занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги (70 очков). "Реал" лидирует с одним пунктом отрыва, имея матч в запасе.