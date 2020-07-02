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Marca: будущее Сетьена в Барселоне определится на этой неделе – игроки не поддерживают Кике

Испания
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Marca: будущее Сетьена в Барселоне определится на этой неделе – игроки не поддерживают Кике
Новина українською

Будущее главного тренера каталонской "Барселоны" Кике Сетьена остается неопределенным. По информации издания Marca, футболисты не поддерживают специалиста. Отмечается, что поведение ассистента Сетьена Эдера Сарабии спровоцировало дистанцию между игроками и тренерским штабом.

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Как сообщает источник, дальнейшая карьера Кике Сетьена в Каталонии определится на этой неделе – она полностью зависит от исхода чемпионской гонки в Испании.

Напомним, сейчас "Барселона" занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги (70 очков). "Реал" лидирует с одним пунктом отрыва, имея матч в запасе.

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В статье: Примера Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Кике Сетьен Эдер Сарабия
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Источник:
Marca

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Комментарии (4)
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всебудеток (львов)
02.07.2020 в 12:39
да, Барса не та уже( Гений испортил команду( кто-то должен бьіл поставить его на место.... но увьі - не нашлось никого( Будем посмотреть дальнейшее падение и деградацию Барсьі...
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+1
0
alexfc (Киев)
02.07.2020 в 12:05
Барса в последние годы превратилась в сборище клоунов вокруг одного дряхлеющего пенсионера.
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+2
0
avatar
Инспектор ( )
02.07.2020 в 11:48
Тренер понятно что слабый. Но игроки не должны командовать однозначно.
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+2
0
СашаXM (Хмельницкий)
02.07.2020 в 11:44
игроки?? или игроК?
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+2
0


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