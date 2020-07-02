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Le Parisien: отец Гризманна считает Сетьена "пассажиром" – только Месси может помочь Антуану в Барселоне

Испания
(1 голосов)

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Le Parisien: отец Гризманна считает Сетьена "пассажиром" – только Месси может помочь Антуану в Барселоне
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Ситуация вокруг форварда "Барселоны" Антуана Гризманна остается непростой. По информации Le Parisien и ESPN, главный тренер каталонцев Кике Сетьен предупреждал француза о том, что у нападающего станет меньше игровой практики. Гризманн не ожидал, что Сетьен реализует свое желание в матче против бывшей команды Антуана – напомним, форвард вышел на поле в игре с "Атлетико" на 90-й минуте встречи (2:2).

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Окружение игрока в яросте – по их мнению, Сетьен не уважает Гризманна, а помочь футболисту может только Месси. Аргентинец якобы может привлечь Антуан к обсуждению планов и будущего клуба, а также наладить с ним взаимодействие на поле (Гризманн забил 3 гола с передач Месси, француз ассистировал аргентинцу дважды). Добавим, что Ален Гризманн, отец футболиста, написал в своем Instagram следующее:

"Чтобы наладить ситуацию, нужны ключи от этого большого грузовика под названием "Барселона". У тренера команды их нет – он просто пассажир".

Позже он удалил свою публикацию.

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В статье: Лионель Месси Антуан Гризманн Барселона Кике Сетьен
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Источник:
Le Parisien

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
02.07.2020 в 13:12
Лижут все!
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СашаXM (Хмельницкий)
02.07.2020 в 12:55
там пол команды пассажиров ))) а вместо водителя сами же спалили, что Месси )
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