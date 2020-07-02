Ирония, отрицание, гнев? Эмоции Симеоне, когда Гризманн выходил на поле на 90-й минуте

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне шокирован тем, что Антуан Гризманн является игроком запаса в "Барселоне".

Напомним, что 30 июня "Атлетико" и "Барселона" сыграли 2:2 в рамках 33-го тура Примеры, Антуан появился на поле на 90 минуте.

Симеоне кусал губу, качал головой и был разочарованный тем, что случилось с его бывшей звездой.

Антуан перешел в "Барселону" за 120 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 40 матчах, в которых забил 11 голов. После матча с "Атлетико" в СМИ появилась информация о том, что Гризманн крайне разочарован своим статусом в каталонском клубе.

29-летний Гризманн провел в составе "матрасников" пять лет. А прошлым летом каталонцы выкупили контрнакт игрока за 107 миллионов фунтов стерлингов и подписали с ним соглашение на пять лет .