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Ирония, отрицание, гнев? Эмоции Симеоне, когда Гризманн выходил на поле на 90-й минуте

Испания
(1 голосов)

Наставник отказался комментировать ситуацию

Ирония, отрицание, гнев? Эмоции Симеоне, когда Гризманн выходил на поле на 90-й минуте
Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне шокирован тем, что Антуан Гризманн является игроком запаса в "Барселоне".

Напомним, что 30 июня "Атлетико" и "Барселона" сыграли 2:2 в рамках 33-го тура Примеры, Антуан появился на поле на 90 минуте.

Симеоне кусал губу, качал головой и был разочарованный тем, что случилось с его бывшей звездой.

Антуан перешел в "Барселону" за 120 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 40 матчах, в которых забил 11 голов. После матча с "Атлетико" в СМИ появилась информация о том, что Гризманн крайне разочарован своим статусом в каталонском клубе.

29-летний Гризманн провел в составе "матрасников" пять лет. А прошлым летом каталонцы выкупили контрнакт игрока за 107 миллионов фунтов стерлингов и подписали с ним соглашение на пять лет .

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Антуан Гризманн Барселона
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Комментарии (3)
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viajador (ФК Потіївка)
02.07.2020 в 17:53
Мдя... Не лише Шахтар гасить зірки...
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0
0
Technical
02.07.2020 в 16:30
Сімеоне подумав щось на кшталт: "Казав, я тобі, Антуане, що будеш ти лавочку гріти в Барсі... а ти не послухав"
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+2
0
Dr. House (Подолье)
02.07.2020 в 16:36
Мабуть він подумав трішки інше: Казав, тобі , Антуане, залишайся в команді мужиків зі сталевими яйцями , де ти є лідер, а ти перейшов в команду - толерантів мильної опери із невизначеним своїм статусом і втратив яйця)))
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