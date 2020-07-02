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Реал объявил о трансфере Хакими

Испания
(2 голосов)

Игрок перешел в миланский Интер

Реал объявил о трансфере Хакими
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Мадридский "Реал" сообщил, что защитник Ашраф Хакими переходит в миланский "Интер".

"Реал Мадрид" и "Интер" договорились о трансфере Хакими. Клуб хочет поблагодарить Ашрафа за самоотверженность, профессионализм и образцовое поведение, которые он проявлял с тех пор, как пришёл в нашу академию в 2006 год. Желаем ему удачи на новом этапе карьеры", — говорится в сообщении пресс-службы "Реала".

В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан) Ашраф Хакими
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