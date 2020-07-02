Испания
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Реал объявил о трансфере Хакими
Игрок перешел в миланский Интер
Мадридский "Реал" сообщил, что защитник Ашраф Хакими переходит в миланский "Интер".
"Реал Мадрид" и "Интер" договорились о трансфере Хакими. Клуб хочет поблагодарить Ашрафа за самоотверженность, профессионализм и образцовое поведение, которые он проявлял с тех пор, как пришёл в нашу академию в 2006 год. Желаем ему удачи на новом этапе карьеры", — говорится в сообщении пресс-службы "Реала".
В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.
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