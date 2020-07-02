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Барселона хочет обменять Гризманна

Испания
(1 голосов)

Антуан уже не нужен?

Барселона хочет обменять Гризманна
Новина українською

"Барселона" планирует обменять нападающего Антуана Гризманна в другой клуб, утверждает журналист RAI Sport Паоло Паганини в своём "Твиттере".

Каталонцы предложили французского форварда трём клубам — "ПСЖ", "Интеру" и "Ювентусу". "Барселона" готова обменять Гризманна на Неймара, Лаутаро Мартинеса, Дугласа Косту или Адриена Рабьо.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 5 результативных передач.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
02.07.2020 в 18:06
Цыганкова?
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