Барселона хочет обменять Гризманна

"Барселона" планирует обменять нападающего Антуана Гризманна в другой клуб, утверждает журналист RAI Sport Паоло Паганини в своём "Твиттере".

Каталонцы предложили французского форварда трём клубам — "ПСЖ", "Интеру" и "Ювентусу". "Барселона" готова обменять Гризманна на Неймара, Лаутаро Мартинеса, Дугласа Косту или Адриена Рабьо.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 5 результативных передач.