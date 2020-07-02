Черная полоса: Валенсия теряет основного форварда до конца сезона

Испанская "Валенсия" переживает тяжелые времена. Совсем недавно был уволен главный тренер, а теперь появилась информация о травме основного игрока.

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По данным официального сайта "летучих мышей", у Родриго Морено разрыв связки левого колена. Точные сроки восстановления пока что неизвестны, но он точно не сыграет в текущем сезоне. Возможно, он вернется через два месяца.

В текущем сезоне на счету Родриго 34 матча и 18 результативных действий (7+11). Зимой он был близок к переходу в "Барселону".