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Экс-игрок Барселоны: Гризманн боится полутораметрового парня, который наполовину аутист. Ему нужно поговорить с Месси
Достаточно резкие слова
Экс-футболист сборной Франции и "Барселоны" Кристоф Дюгарри встал на защиту своего соотечественника Антуана Гризманна, несколько раз оскорбив Месси.
"Кого боится Антуан? Полутораметрового парня, который наполовину аутист? Ему нужно показать, что у него есть яйца. Я уже целый год твержу, что у Месси с Гризманном проблемы.
Месси может чаще отдавать ему передачи. Антуан сейчас часто теряет мячи, так как потерял уверенность. Ему нужно поговорить с Месси, чтобы решить все проблемы", - заявил Дюгарри.
Немного позже француз принес извенения за свои слова, заявив, что не хотел задеть чувства людей с аутистическими расстройствами.
Dugarry : « Je suis sincèrement désolé par l’ampleur et l’écho suscités par mes propos sur Lionel Messi. Je ne voulais pas stigmatiser les personnes souffrant de troubles autistiques, ce n’était pas mon intention. Je présente mes excuses aux personnes que j’ai choquées. » https://t.co/yjKvgDxnF7— Actu Foot (@ActuFoot_) July 2, 2020