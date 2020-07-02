  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Экс-игрок Барселоны: Гризманн боится полутораметрового парня, который наполовину аутист. Ему нужно поговорить с Месси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Барселоны: Гризманн боится полутораметрового парня, который наполовину аутист. Ему нужно поговорить с Месси

Испания
(1 голосов)

Достаточно резкие слова

Экс-игрок Барселоны: Гризманн боится полутораметрового парня, который наполовину аутист. Ему нужно поговорить с Месси
UA-Футбол
Новина українською

Экс-футболист сборной Франции и "Барселоны" Кристоф Дюгарри встал на защиту своего соотечественника Антуана Гризманна, несколько раз оскорбив Месси.

Читайте такжеСетьен: Возможно, было нелогично выпускать Гризманна на 90-й минуте, но извиняться я не собираюсь

"Кого боится Антуан? Полутораметрового парня, который наполовину аутист? Ему нужно показать, что у него есть яйца. Я уже целый год твержу, что у Месси с Гризманном проблемы.

Месси может чаще отдавать ему передачи. Антуан сейчас часто теряет мячи, так как потерял уверенность. Ему нужно поговорить с Месси, чтобы решить все проблемы", - заявил Дюгарри.

Немного позже француз принес извенения за свои слова, заявив, что не хотел задеть чувства людей с аутистическими расстройствами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Антуан Гризманн Барселона Кристоф Дюгарри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
02.07.2020 в 21:28
Аутисты принимают допинг и антидепрессанты. Если выяснится то Месси п-дец
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
02.07.2020 в 21:07
Похоже он прав. Симптомы аутизма у Месси есть, правда не ярко выраженные...
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...