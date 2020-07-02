Экс-игрок Барселоны: Гризманн боится полутораметрового парня, который наполовину аутист. Ему нужно поговорить с Месси

Экс-футболист сборной Франции и "Барселоны" Кристоф Дюгарри встал на защиту своего соотечественника Антуана Гризманна, несколько раз оскорбив Месси.

"Кого боится Антуан? Полутораметрового парня, который наполовину аутист? Ему нужно показать, что у него есть яйца. Я уже целый год твержу, что у Месси с Гризманном проблемы.

Месси может чаще отдавать ему передачи. Антуан сейчас часто теряет мячи, так как потерял уверенность. Ему нужно поговорить с Месси, чтобы решить все проблемы", - заявил Дюгарри.

Немного позже француз принес извенения за свои слова, заявив, что не хотел задеть чувства людей с аутистическими расстройствами.