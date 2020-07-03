Примера. 33-й тур. Реал Сосьедад почувствовал вкус побед

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Эспаньол" 2:1

Голы: Виллиан Жозе 56, Александер Исак 84 - Давид Лопес 10

"Реал Сосьедад": Мигель Анхель Мойя, Диего Льоренте, Кристиан Португес, Микель Мерино, Аднан Янузай (Мартин Эдегор 45+1), Виллиан Жозе (Александер Исак 82), Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль, Игор Субельдия (Мартин Субименди 46), Хосеба Сальдуа (Ариц Элустондо 82)

"Эспаньол": Диего Лопес, Рауль Де Томас (Виктор Кампузано 90), Оскар Мелендо (Ву Лей 60), Давид Лопес (Виктор Санчес 83), Вила Дидак, Леандро Кабрера, Бернардо Эспиноса, Марк Рока, Адриан Эмбарба (Хонатан Кальери 82), Нико Меламед (Серхи Дардер 46), Виктор Гомес Переа

Предупреждения: Игор Субельдия 37, Мартин Субименди 50 - Нико Меламед 34

"Осасуна" выиграла третий матч подряд. "Памплонцы совсем не смотрят на имена соперников, пытаясь гнуть свою линию. Для" Эйбара" этот матч имел большее значение, что и отразилось в статистике – 11 ударов по воротам против 6-ти. Но в плоскость чаще попадала "Осасуна" и голы Рубена Гарсии точно не были случайными. Сначала он классно пробил со штрафного (гол прямым ударом), а затем реализовал выход один на один.

"Осасуна" ни за что не борется в турнирной таблице, но просто так очки не отдает никому.