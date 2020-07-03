Помахав рукой каталонцам. Реал - Хетафе 1:0. Обзор матча и видео гола

Для "Реала" этот матч складывался крайне трудно, но "сливочные" сумели забить гол и добыть три очка. Благодаря этой победе мадридцы оторвались от "Барселоны" на четыре балла, что значительно упрощает "Реалу" жизнь в борьбе за корону.

Как это было, смотрите в видеообзоре матча 33-го тура Ла Лиги "Реал" - "Хетафе".

Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Рамос, 79 (с пенальти)