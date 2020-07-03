  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Помахав рукой каталонцам. Реал - Хетафе 1:0. Обзор матча и видео гола
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Помахав рукой каталонцам. Реал - Хетафе 1:0. Обзор матча и видео гола

Испания
(1 голосов)

Реал - Хетафе ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.07.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Помахав рукой каталонцам. Реал - Хетафе 1:0. Обзор матча и видео гола
UA-Футбол
Новина українською

Для "Реала" этот матч складывался крайне трудно, но "сливочные" сумели забить гол и добыть три очка. Благодаря этой победе мадридцы оторвались от "Барселоны" на четыре балла, что значительно упрощает "Реалу" жизнь в борьбе за корону.

Как это было, смотрите в видеообзоре матча 33-го тура Ла Лиги "Реал" - "Хетафе".

Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Хетафе" - 1:0
Гол: Рамос, 79 (с пенальти)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) "Хетафе"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...