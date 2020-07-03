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Зидан: Победа над Хетафе очень важна – дальше Реал сыграет 5 финалов
Зинедин настраивает команду
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал итоги матча 33-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (1:0). За 5 туров до финиша Ла Лиги "сливочные" идут на первом месте и опережают каталонскую "Барселону" на 4 зачетных пункта. Цитирует Зидана AS.
"Еще до стартового свистка было понятно, что нам будет очень непросто. В первом тайме "Хетафе" прессинговал очень высоко, но мы терпеливо ждали. "Реал" должен был сохранять спокойствие, несмотря на отличную игру в обороне у соперника. Поздравляю своих игроков, матч был непростой как с физической точки зрения, так и психологической".
"Это всего лишь три очка, но такая победа очень важна. Дальше "Реал" сыграет 5 финалов, сейчас важно отдохнуть и готовиться к следующей игре. Чемпионат не завершен, рано говорить о золотых медалях. Я рад за Рамоса. Серхио – лидер и капитан, на поле и за его пределами. Испанец – уникальный футболист".