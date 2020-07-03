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С ассистом Зозули. Альбасете - Алькоркон 1:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(2 голосов)

Альбасете - Алькоркон ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.07.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол

С ассистом Зозули. Альбасете - Алькоркон 1:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

В 37-м туре Сегунды "Альбасете" принимал на своем поле "Алькоркон" и это могло быть украинское дерби. Впрочем, Сергей Мякушко остался в резерве "Алькоркона", поэтому все внимание было приковано к Роману Зозуле из "Альбасете". И он не подвел: в его активе – голевая передача на партнера.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 37-го тура Сегунды "Альбасете" - "Алькоркон".

Сегунда. 37-й тур
"Альбасете" - "Алькоркон" 1:1
Голы: Дани Охеда 57 - Сандаса 9

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Алькоркон
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