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С ассистом Зозули. Альбасете - Алькоркон 1:1. Обзор матча и видео голов
Альбасете - Алькоркон ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.07.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол
В 37-м туре Сегунды "Альбасете" принимал на своем поле "Алькоркон" и это могло быть украинское дерби. Впрочем, Сергей Мякушко остался в резерве "Алькоркона", поэтому все внимание было приковано к Роману Зозуле из "Альбасете". И он не подвел: в его активе – голевая передача на партнера.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 37-го тура Сегунды "Альбасете" - "Алькоркон".
Сегунда. 37-й тур
"Альбасете" - "Алькоркон" 1:1
Голы: Дани Охеда 57 - Сандаса 9
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