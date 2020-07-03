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СМИ: Барселона достигла соглашения с Хави – Сетьен точно покинет каталонский клуб

Испания
(1 голосов)

Испанец уже готов?

СМИ: Барселона достигла соглашения с Хави – Сетьен точно покинет каталонский клуб
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Экс-полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес сейчас возглавляет катарский "Аль-Садд", но уже принял предложение вернуться в Каталонию в качестве главного тренера в следующем сезоне.

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По информации журналиста издания Mundo Deportivo Франсеска Агилара, наставник "сине-гранатовых" Кике Сетьен либо доработает до конца сезона, либо будет уволен – во втором случае исполняющим обязанности тренера назначат наставника "Барселоны В" Гарсию Пимьенту.

Президент клуба Хосеп Бартомеу даже заручился поддержкой игроков в этом вопросе – отмечается, что 40-летний Хави получит оклад в размере 6 миллионов евро в год на новом месте работы.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Кике Сетьен
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Комментарии (3)
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dmitroj88
03.07.2020 в 12:17
Очень жаль Хави. Симпатизировал ему как игроку, но из-за вечно обиженного недомерка может себе карьеру тренера сломать.
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prockop4uck (Киев)
03.07.2020 в 12:21
Та аутист судя по соседней новости уже всё. Поэтому и приход Хави теперь смотрится логично, некому теперь будет в спину игрокам и тренеру грязью кидать. Сколько из-за него отличных футболистов уже сплавили.
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Spokoyno (Киев)
03.07.2020 в 11:54
Було б добре Завтра очикуємо спростування від інших ЗМІ
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