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СМИ: Барселона достигла соглашения с Хави – Сетьен точно покинет каталонский клуб
Испанец уже готов?
Экс-полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес сейчас возглавляет катарский "Аль-Садд", но уже принял предложение вернуться в Каталонию в качестве главного тренера в следующем сезоне.
По информации журналиста издания Mundo Deportivo Франсеска Агилара, наставник "сине-гранатовых" Кике Сетьен либо доработает до конца сезона, либо будет уволен – во втором случае исполняющим обязанности тренера назначат наставника "Барселоны В" Гарсию Пимьенту.
Президент клуба Хосеп Бартомеу даже заручился поддержкой игроков в этом вопросе – отмечается, что 40-летний Хави получит оклад в размере 6 миллионов евро в год на новом месте работы.
Xavi habría llegado a un acuerdo firme para hacerse cargo del Barça a final de temporada, habría aceptado una oferta de JM Bartomeu que contaría con el apoyo de la plantilla. En cualquier caso Quique Setién acabaría la temporada o sería sustituido por García Pimienta.— Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) July 2, 2020
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