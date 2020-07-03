СМИ: Барселона достигла соглашения с Хави – Сетьен точно покинет каталонский клуб

Экс-полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес сейчас возглавляет катарский "Аль-Садд", но уже принял предложение вернуться в Каталонию в качестве главного тренера в следующем сезоне.

По информации журналиста издания Mundo Deportivo Франсеска Агилара, наставник "сине-гранатовых" Кике Сетьен либо доработает до конца сезона, либо будет уволен – во втором случае исполняющим обязанности тренера назначат наставника "Барселоны В" Гарсию Пимьенту.

Президент клуба Хосеп Бартомеу даже заручился поддержкой игроков в этом вопросе – отмечается, что 40-летний Хави получит оклад в размере 6 миллионов евро в год на новом месте работы.