Штатный пенальтист по имени Серхио: Рамос близок к сотне голов за свою карьеру защитника

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос реализовал пенальти в поединке чемпионата Испании с "Хетафе" (1:0) – 34-летний защитник "сливочных" забил 98 гол в профессиональной карьере футболиста в рамках всех соревнований.

Он отличился в своем 450-м поединке за "королевский клуб" в Ла Лиге. Также отметим, что Серхио забил все 20 последних пенальти в матчах за столичную команду (15) и национальную сборную Испании (5).

В последний раз Рамос не смог реализовать 11-метровый два года назад – он угодил в штангу в матче с "Севильей". Напомним, именно из стана "нервионцев" футболист перешел в "Реал" в 2005 году.

20 - Sergio Ramos has scored his 98th goal in all competitions for clubs in his 450th game for @realmadriden in @LaLigaEN. Lethal#RealMadridGetafe pic.twitter.com/rUIrtIQyoU