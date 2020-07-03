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Штатный пенальтист по имени Серхио: Рамос близок к сотне голов за свою карьеру защитника
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Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос реализовал пенальти в поединке чемпионата Испании с "Хетафе" (1:0) – 34-летний защитник "сливочных" забил 98 гол в профессиональной карьере футболиста в рамках всех соревнований.
Он отличился в своем 450-м поединке за "королевский клуб" в Ла Лиге. Также отметим, что Серхио забил все 20 последних пенальти в матчах за столичную команду (15) и национальную сборную Испании (5).
В последний раз Рамос не смог реализовать 11-метровый два года назад – он угодил в штангу в матче с "Севильей". Напомним, именно из стана "нервионцев" футболист перешел в "Реал" в 2005 году.
20 - Sergio Ramos has scored his 98th goal in all competitions for clubs in his 450th game for @realmadriden in @LaLigaEN. Lethal#RealMadridGetafe pic.twitter.com/rUIrtIQyoU— OptaJose (@OptaJose) July 2, 2020
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