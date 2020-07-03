Герой футбольного дня. Серхио Рамос

Карима Бензема, конечно же, выносим за скобки – безоговорочный лидер атак "Реала". А вторым лучшим бомбардиром мадридцев в сезоне является не кто-нибудь, а Серхио Рамос. Не заточенные на атаку Бэйл, Азар или Иско, а именно центральный защитник.

Вчерашний гол стал для него девятым в чемпионате Испании – это личный сезонный рекорд. Ранее в течение одного чемпионата Серихо Рамос забивал не более семи голов. Он также дважды отличился в Лиге чемпионов, поэтому сейчас на его счету одиннадцать мячей в сезоне (без учета статистики матчей за сборную Испании). Ранее сезонным личным рекордом Рамоса были десять точных ударов.

Гол в ворота "Хетафе" стал 95-м для Рамоса за время мадридской каденции. Также он является лучшим бомбардиром "Реала" после карантина – четыре гола в шести матчах. И забивал не только с пенальти: ворота "Эйбара" он поразил после контратаки, а "Мальорки" – прямым ударом со штрафного.

Вчерашний одиннадцатиметровый стал девятнадцатым подряд реализованным Серхио Рамосом. А матч против "Хетафе" оказался 450-м в Ла Лиге – больше в чемпионате за мадридцев сыграли только Рауль (550), Санчи (523), Касильяс (510) и Сантильяна (461).

Серхио Рамос – один из лучших бомбардиров Ла Лиги после возобновления сезона. Со своими четырьмя голами он разделяет лидерство с Яго Аспасом, Раулем Гарсией и Херардом Морено. Четыре гола Рамос оформил за 481-у минуту, в среднем приходится 120,3 минуты на один гол. Лучшие показатели только у Морено (93,8 минуты на гол) и Рауля Гарсии (108,8 минуты на гол).

Девять голов Рамоса в чемпионате – это один из лучших показателей результативности защитников в сезоне среди топ-5 чемпионатов. Столько же имеет Гозенс из "Аталанты", не забивший, в отличие от Рамоса, ни одного мяча с пенальти. Да и времени на эти голы немец потратил меньше. Однако он забивал их с позиции левого инсайда. За спиной Рамоса – Филипп Макс и Мартин Хинтереггер, для которых сезон уже окончен (по восемь голов). Кришито из "Дженоа" имеет семь голов, но все с пенальти. Коларов из "Ромы" – шесть голов.

Для улучшения бомбардирских показателей у Рамоса есть еще пять матчей. Но для него главное – поднять над головой чемпионский трофей. Это вожак, который ведет за собой стаю.