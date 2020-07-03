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Юмтити из-за травмы пропустит ближайшие матчи

Испания
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Игрок не поможет каталонцам

Юмтити из-за травмы пропустит ближайшие матчи
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Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити в ближайшее время не сможет помочь своей команде из-за повреждения, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Пресс-служба сине-гранатовых сообщила, что французский защитник испытывает проблемы с левым коленом.

Сообщается, что игрок будет проходить консервативное лечение, операция не потребуется. Сроки возвращения футболиста на поле клуб не назвал.

В текущем сезоне Ла Лиги Юмтити провёл 13 матчей в составе сине-гранатовых и не отличился результативными действиями.

"Барселона" после 33 сыгранных матчей находится на второй строчке турнирной таблицы испанского чемпионата. Отставание от лидирующего "Реала" составляет четыре очка.

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В статье: Барселона Самуэль Юмтити
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