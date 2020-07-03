Ракитич еще сезон проведет в Барселоне, а после перейдет в Севилью

Иван Ракитич, с большой долей вероятности, еще на сезон останется в "Барселоне". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Контракт хорвата истекает летом 2021-го года. Каталонскй клуб давно хочет продать полузащитника, однако ни с одним покупателем договориться не удалось.

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Следующим летом Иван должен будет перейти в "Севилью". Именно там он начинал свой путь в Испании и там хочет продолжить карьеру.

На данный момент на счету Ракитича 37 матчей и шесть результативных действий.