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Шесть игроков Барселоны прошли внеплановую проверку на допинг. Среди них Гризманн, Видаль и Фати
Неожиданно
Вчера, 2-го июля, допинг-офицеры УЕФА внепланово посетили тренировку "Барселоны". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Они были на тренировке первой команды и взяли допинг-пробы сразу у шестерых футболистов основы. Названы фамилии Антуана Гризманна, Серхио Бускеста, Артуро Видаля, Ансу Фати, Ивана Ракитича и Рики Пуча.
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Источник отмечает, что это посещение - достаточно неожиданное, так как на данный момент еврокубки временно приостановленны. "Барселона" сыграет матч Лиги Чемпионов только в августе.
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Источник:Mundo Deportivo
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04.07.2020 в 00:46
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