Шесть игроков Барселоны прошли внеплановую проверку на допинг. Среди них Гризманн, Видаль и Фати

Вчера, 2-го июля, допинг-офицеры УЕФА внепланово посетили тренировку "Барселоны". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Они были на тренировке первой команды и взяли допинг-пробы сразу у шестерых футболистов основы. Названы фамилии Антуана Гризманна, Серхио Бускеста, Артуро Видаля, Ансу Фати, Ивана Ракитича и Рики Пуча.

Источник отмечает, что это посещение - достаточно неожиданное, так как на данный момент еврокубки временно приостановленны. "Барселона" сыграет матч Лиги Чемпионов только в августе.