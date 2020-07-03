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Шесть игроков Барселоны прошли внеплановую проверку на допинг. Среди них Гризманн, Видаль и Фати

Испания
(1 голосов)

Неожиданно

Шесть игроков Барселоны прошли внеплановую проверку на допинг. Среди них Гризманн, Видаль и Фати
UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 2-го июля, допинг-офицеры УЕФА внепланово посетили тренировку "Барселоны". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Они были на тренировке первой команды и взяли допинг-пробы сразу у шестерых футболистов основы. Названы фамилии Антуана Гризманна, Серхио Бускеста, Артуро Видаля, Ансу Фати, Ивана Ракитича и Рики Пуча.

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Источник отмечает, что это посещение - достаточно неожиданное, так как на данный момент еврокубки временно приостановленны. "Барселона" сыграет матч Лиги Чемпионов только в августе.

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В статье: Артуро Видаль Серхио Бускетс Антуан Гризманн Барселона Иван Ракитич Рики Пуч Ансу Фати
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Источник:
Mundo Deportivo
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Комментарии (1)
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Loader (Днепр)
04.07.2020 в 00:46
Даже и не знаю... Ну что еще необходимо для РМ, кроме тупости Барсы? Чтобы наверняка?
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