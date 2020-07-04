  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 34-й тур. Атлетико спокойно разобрал Мальорку
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 34-й тур. Атлетико спокойно разобрал Мальорку

Испания
(1 голосов)

Мадридцы уверенно удерживают третью позицию

Примера. 34-й тур. Атлетико спокойно разобрал Мальорку
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Этот матч прошел по абсолютно прогнозируемому сценарию – "Атлетико" спокойно контролировал игру и взял плановые три очка. Обескровленная ​​потерями из-за дисквалификации Будимира и Вальента "Мальорка" проявляла старания и даже собрала десять ударов по чужим воротам, но ни один из них не нес угрозу для Яна Облака.

"Атлетико" же рационально забил трижды из трех попаданий в створ. Сначала состоялась та же ситуация, что и в матче с "Барсой": Мората заработал пенальти и сам же его исполнил. Однако не переиграл Маноло Рейну. Но арбитр велел перебить, увидев в действиях вратаря фол (не касался линии при ударе). Со второй попытки Мората пробил значительно лучше.

Мадридцы добили своего соперника аккуратно перед свистком на перерыв: Маркос Льоренте выполнил все для того, чтобы Мората оформил дубль. Третий гол Сауля Ньигеса – лишь формальность. Победа называлась бы уверенной и беспрекословной даже при счете 2:0.

"Мальорка" все ближе к вылету.

Примера. 34-й тур. Атлетико спокойно разобрал Мальорку - изображение 1

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Мальорка" 3:0
Голы: Альваро Мората 29 (пен.), Альваро Мората 45+5, Коке 79

"Атлетико": Ян Облак, Альваро Мората (Диего Коста 62), Маркос Льоренте, Жоау Феликс (Анхель Корреа 55), Стефан Савич, Сауль Ньигес (Тома Лемар 80), Хосе Мария Хименес, Коке, Янник Феррейра Карраско (Витоло 55), Киран Триппьер, Мануэль Санчес (Ренан Лоди 62)

"Мальорка": Маноло Рейна, Алехандро Посо, Иддрису Мохаммед (Пабло Чаварриа 80), Дани Родригес, Фран Гамес (Хоан Састре 70), Александар Трайковски (Жуниор Лаго 57), Александар Седлар, Антонио Райльо, Алекс Фебас (Сальва Севилья 57), Такефуса Кубо, Хуан Эрнандес (Абдон 70)

Предупреждения: Сауль Ньигес 44, Диего Коста 68 - Александар Седлар 26

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...