Примера. 34-й тур. Атлетико спокойно разобрал Мальорку

Этот матч прошел по абсолютно прогнозируемому сценарию – "Атлетико" спокойно контролировал игру и взял плановые три очка. Обескровленная ​​потерями из-за дисквалификации Будимира и Вальента "Мальорка" проявляла старания и даже собрала десять ударов по чужим воротам, но ни один из них не нес угрозу для Яна Облака.

"Атлетико" же рационально забил трижды из трех попаданий в створ. Сначала состоялась та же ситуация, что и в матче с "Барсой": Мората заработал пенальти и сам же его исполнил. Однако не переиграл Маноло Рейну. Но арбитр велел перебить, увидев в действиях вратаря фол (не касался линии при ударе). Со второй попытки Мората пробил значительно лучше.

Мадридцы добили своего соперника аккуратно перед свистком на перерыв: Маркос Льоренте выполнил все для того, чтобы Мората оформил дубль. Третий гол Сауля Ньигеса – лишь формальность. Победа называлась бы уверенной и беспрекословной даже при счете 2:0.

"Мальорка" все ближе к вылету.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Мальорка" 3:0

Голы: Альваро Мората 29 (пен.), Альваро Мората 45+5, Коке 79

"Атлетико": Ян Облак, Альваро Мората (Диего Коста 62), Маркос Льоренте, Жоау Феликс (Анхель Корреа 55), Стефан Савич, Сауль Ньигес (Тома Лемар 80), Хосе Мария Хименес, Коке, Янник Феррейра Карраско (Витоло 55), Киран Триппьер, Мануэль Санчес (Ренан Лоди 62)

"Мальорка": Маноло Рейна, Алехандро Посо, Иддрису Мохаммед (Пабло Чаварриа 80), Дани Родригес, Фран Гамес (Хоан Састре 70), Александар Трайковски (Жуниор Лаго 57), Александар Седлар, Антонио Райльо, Алекс Фебас (Сальва Севилья 57), Такефуса Кубо, Хуан Эрнандес (Абдон 70)

Предупреждения: Сауль Ньигес 44, Диего Коста 68 - Александар Седлар 26