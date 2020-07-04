Атлетик - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

У "Барселоны" все еще есть надежда выиграть чемпионат, и связана она с двумя соперника мадридского "Реала" – "Атлетиком" (Бильбао) и "Вильярреалом". И вот в 34-м туре именно на поле басков сыграет лидер турнира.

Игра запланирована на 5-е июля 2020-го года в 15:00. Текстовая онлайн-трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. В разделе "Испания" – анонс и прогноз матча от Игоря Семйона >>>.

Онлайн прямая видеотрансляция матча 34-го тура в Украине – на телеканале "Футбол 3". Также – на платформах MEGOGO, Оll.tv, Vodafone.TV, Киевстар ТВ.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию 34-го матча Ла Лиги "Атлетик" - "Реал"?