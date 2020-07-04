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Атлетик - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Атлетик - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.07.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
У "Барселоны" все еще есть надежда выиграть чемпионат, и связана она с двумя соперника мадридского "Реала" – "Атлетиком" (Бильбао) и "Вильярреалом". И вот в 34-м туре именно на поле басков сыграет лидер турнира.
Игра запланирована на 5-е июля 2020-го года в 15:00. Текстовая онлайн-трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. В разделе "Испания" – анонс и прогноз матча от Игоря Семйона >>>.
Онлайн прямая видеотрансляция матча 34-го тура в Украине – на телеканале "Футбол 3". Также – на платформах MEGOGO, Оll.tv, Vodafone.TV, Киевстар ТВ.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию 34-го матча Ла Лиги "Атлетик" - "Реал"?
- Беларусь - Setanta Sports 1,
- Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
- Венгрия - Spíler2, Spíler Extra;
- Польша - Eleven Sports 2 Poland;
- Румыния - Look Plus, Telekom Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania;
- Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.