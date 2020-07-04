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Пассажир Сетьен, ненужный Гризманн и влияние Месси. Обзор каталонского вопроса. Подкаст №24

Испания
(5 голосов)

Подробно о проблемах "сине-гранатовых" по следам поединка "Барселона" – "Атлетико"

Пассажир Сетьен, ненужный Гризманн и влияние Месси. Обзор каталонского вопроса. Подкаст №24
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

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Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

На повестке дня обзор центрального поединка 33-тура Ла Лиги, а именно "Барселона" – "Атлетико". Обсудим проблему стерильного владения каталонцев и справедливость назначенных пенальти, а также будущее Месси, судьбу Сетьена на фоне слухов о Хави, нужность Гризманна этой команде, трансферную политику "Барселоны" и проигранную гонку с "Реалом". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Лионель Месси Миралем Пьянич Атлетико (Мадрид) Хави Эрнандес Диего Симеоне Примера Антуан Гризманн Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Сауль Ньигес Ла Лига Кике Сетьен Нелсон Семеду Янник Феррейра Карраско Артур Рики Пуч Янник Карраско Подкаст Аудиомнение Эдер Сарабия
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Комментарии (2)
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artas@ (Львів)
04.07.2020 в 15:46
Барселона падає в провалля. Кінець клубу. Жаль. Із Мессі і Сетьєном нічого доброго з них не буде. Це кінець хлопці-дівчата
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+2
-1
Королів Антон (Берген - Жидачів)
04.07.2020 в 15:51
шотимелеш...
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0
-2


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