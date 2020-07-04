Пассажир Сетьен, ненужный Гризманн и влияние Месси. Обзор каталонского вопроса. Подкаст №24

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

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Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

На повестке дня обзор центрального поединка 33-тура Ла Лиги, а именно "Барселона" – "Атлетико". Обсудим проблему стерильного владения каталонцев и справедливость назначенных пенальти, а также будущее Месси, судьбу Сетьена на фоне слухов о Хави, нужность Гризманна этой команде, трансферную политику "Барселоны" и проигранную гонку с "Реалом". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.