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Вильярреал - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Вільярреал - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.07.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселоне" и так несладко, а тут еще и календарь подсунул испытание в виде выезда в гости к "Вильярреалу" – одной из лучших команд Испании посткарантинного периода. "Субмарина" только в одном из последних шести матчей потеряла очки, только в одном из этих матчей пропустила. Зона Лиги чемпионов уже рядом.
Матч состоится 5-го июля 2020-го года в 23:00. Онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.
Прямая LIVE онлайн видеотрансляция матча в Украине – на телеканале "Футбол 1". Также матч покажут на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.tv, Киивстар.ТВ.
Где еще смотреть в прямом эфире матч 34-го тура Ла Лиги "Вильярреал" - "Барселона"?
- Беларусь - Setanta Sports 1,
- Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
- Польша - Canal + 4K Ultra HD, Canal + Sport, nc + GO, Canal + Sport Online;
- Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar +, Movistar Laliga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.