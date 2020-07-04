Вильярреал - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселоне" и так несладко, а тут еще и календарь подсунул испытание в виде выезда в гости к "Вильярреалу" – одной из лучших команд Испании посткарантинного периода. "Субмарина" только в одном из последних шести матчей потеряла очки, только в одном из этих матчей пропустила. Зона Лиги чемпионов уже рядом.

Матч состоится 5-го июля 2020-го года в 23:00. Онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

Прямая LIVE онлайн видеотрансляция матча в Украине – на телеканале "Футбол 1". Также матч покажут на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.tv, Киивстар.ТВ.

Где еще смотреть в прямом эфире матч 34-го тура Ла Лиги "Вильярреал" - "Барселона"?