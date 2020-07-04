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Вильярреал - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Вільярреал - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.07.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Вильярреал - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Барселоне" и так несладко, а тут еще и календарь подсунул испытание в виде выезда в гости к "Вильярреалу" – одной из лучших команд Испании посткарантинного периода. "Субмарина" только в одном из последних шести матчей потеряла очки, только в одном из этих матчей пропустила. Зона Лиги чемпионов уже рядом.

Матч состоится 5-го июля 2020-го года в 23:00. Онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

Прямая LIVE онлайн видеотрансляция матча в Украине – на телеканале "Футбол 1". Также матч покажут на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.tv, Киивстар.ТВ.

Где еще смотреть в прямом эфире матч 34-го тура Ла Лиги "Вильярреал" - "Барселона"?

  • Беларусь - Setanta Sports 1,
  • Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
  • Польша - Canal + 4K Ultra HD, Canal + Sport, nc + GO, Canal + Sport Online;
  • Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar +, Movistar Laliga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Вильярреал Где смотреть футбол
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