Герой футбольного дня. Альваро Мората

Думаете, дубль в ворота "Мальорки" – дело обычное и невыдающееся? Возможно, и так, но Жоау Феликс считал бы личным успехом хотя бы один гол в ворота аутсайдера. Однако португалец провел плохой матч и закономерно обижался на самого себя после замены. Альваро Мората же был спокойным и во время игры, и после нее. Дубль именно этого форварда определил результат.

Для Мораты это лишь второй дуплет за время пребывания в "Атлетико". Первый пришелся на третий по счету матч Альваро в футболке "матрасников" в Ла Лиге (в ворота "Реал Сосьедада"). Тогда, правда, Мората дважды забил с игры (в течение трех минут), а вчера один гол оформил с пенальти.

Собственно, одиннадцатиметровый – как раз и является изюминкой всей этой ситуации. Для "Атлетико" это был третий подряд матч с правом на пенальти и четвертый одиннадцатиметровый в трех последних встречах.

Как и в прошлый раз, пенальтисту мадридцев удалось избежать конфуза благодаря VAR. Испанские арбитры придирчиво относятся к соблюдению голкиперами и полевыми игроками правил при одиннадцатиметровых. Несколькими днями ранее пострадал тер Штеген, взяв удар от Диего Косты, но пропустив от Сауля после перебивки. Вчера с первой попытки пенальти не реализовал Мората, но перебивку форвард "Атлетико" выполнил на отлично. Чем эта перебивка была обусловлена? На первый взгляд, Маноло Рейна допустил ту же ошибку, что и тер Штеген несколькими днями ранее – не касался ногой линии ворот во время удара. Однако стоп-кадр показал, что Маноло Рейна не нарушал этого правила.

Marca обратила внимание на другое обстоятельство: до удара в штрафную площадь вбежали несколько игроков "Мальорки", а за ними – и игрок "Атлетико". Вот соответствующий стоп-кадр.

К слову, одним из тех, кто раньше всех вбежал в штрафную площадь, был защитник островитян Седлар. Тот, кто сфолил против Мораты на 25-й минуте. У кого-то свои герои, а у кого-то – антигерои.

"Мальорка" близка к вылету.