Кике Сетьен прокомментировал ситуацию в Барсе, отношения с Месси и Гризманном

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями.

О Лионеле Месси

"Я не собираюсь спекулировать на этой теме, от Месси я ничего не слышал. Мне нечего сказать. Мне ситуация с Месси видится хорошей, все остальное – спекуляции. Мы говорим по делу, без лишних слов".

О Антуане Гризманне

"Я обменялся с ним парой слов. Он великолепный профессионал и выдающийся парень. Ситуация не повлияет на него, потому что он очень позитивен. Мы на 100% можем рассчитывать на него.

Гризманн – отличный игрок, он важен для команды. Когда играет он, меня спрашивают о Фати, и наоборот. Все играть не могут. Я не своенравен, я учитываю иерархию, но в таком клубе, как "Барселона", не все получают время".

Насчет атмосферы в стане "сине-гранатовых"

"Я понимаю, что в каждой команде есть своя иерархия, это то, что развивается с течением времени, за время выступлений. Игроки не пытались мне помешать, наоборот. Я не из тех тренеров, кто пытается что-то навязать", – рассказал Сетьен.