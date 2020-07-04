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Кике Сетьен прокомментировал ситуацию в Барсе, отношения с Месси и Гризманном

Испания
(1 голосов)

Наставник каталонцев считает, что в команде все хорошо

Кике Сетьен прокомментировал ситуацию в Барсе, отношения с Месси и Гризманном
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями.

О Лионеле Месси

"Я не собираюсь спекулировать на этой теме, от Месси я ничего не слышал. Мне нечего сказать. Мне ситуация с Месси видится хорошей, все остальное – спекуляции. Мы говорим по делу, без лишних слов".

О Антуане Гризманне

"Я обменялся с ним парой слов. Он великолепный профессионал и выдающийся парень. Ситуация не повлияет на него, потому что он очень позитивен. Мы на 100% можем рассчитывать на него.

Гризманн – отличный игрок, он важен для команды. Когда играет он, меня спрашивают о Фати, и наоборот. Все играть не могут. Я не своенравен, я учитываю иерархию, но в таком клубе, как "Барселона", не все получают время".

Насчет атмосферы в стане "сине-гранатовых"

"Я понимаю, что в каждой команде есть своя иерархия, это то, что развивается с течением времени, за время выступлений. Игроки не пытались мне помешать, наоборот. Я не из тех тренеров, кто пытается что-то навязать", – рассказал Сетьен.

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В статье: Лионель Месси Барселона Антони Гризманн Кике Сетьен
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Источник:
AS
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Киев)
04.07.2020 в 17:16
Реально задовбали ці не "традиційні обожнювачі Барселони" Будь-яке згадування про своїх улюбленців вони зустрічають купою лайна! А тепер порівняйте скільки дописів за місяць залишають відвідувачі сайту під новинами про НАЙПОПУЛЯРНІЙШІЙ клуб і РЕАЛьним убожеством... Не сумніваюсь що навіть всі клуби Ла Лаги збирають менше!
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0
0
Dr. House (Подолье)
04.07.2020 в 17:04
Как всё печально в Барселонском королевстве...
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0
0
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 16:33
Неисправный оптимист
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+2
0
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Loader (Днепр)
04.07.2020 в 16:51
Это о тебе, выдуманный Штирлиц.
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0
-1


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