Зидан о чемпионстве в Ла Лиге: Эйфории у Реала нет, мы еще ничего не выиграли

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан накануне матча 34-го тура Ла Лиги против "Атлетика" поделился мыслями насчет борьбы за чемпионство.

"Еще один очень сложный матч. "Сан Мамес" – сложный стадион для всех, мы в курсе. Будет отличная игра, но мы готовы.

Футболисты знают, что Ла Лига сложный, трудный и длинный турнир. Эйфории нет, потому что мы ничего не выиграли. Есть работа, стремление преуспеть и выигрывать матчи.

В "Реале" всегда есть давление, и это хорошо. В этом красота нашей профессии, в том числе и моей как тренера. Давление заставляет тебя работать хорошо", – рассказал Зидан.