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Зидан о чемпионстве в Ла Лиге: Эйфории у Реала нет, мы еще ничего не выиграли

Испания
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Французский наставник мадридцев высказался о борьбе в испанском чемпионате

Зидан о чемпионстве в Ла Лиге: Эйфории у Реала нет, мы еще ничего не выиграли
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан накануне матча 34-го тура Ла Лиги против "Атлетика" поделился мыслями насчет борьбы за чемпионство.

"Еще один очень сложный матч. "Сан Мамес" – сложный стадион для всех, мы в курсе. Будет отличная игра, но мы готовы.

Футболисты знают, что Ла Лига сложный, трудный и длинный турнир. Эйфории нет, потому что мы ничего не выиграли. Есть работа, стремление преуспеть и выигрывать матчи.

В "Реале" всегда есть давление, и это хорошо. В этом красота нашей профессии, в том числе и моей как тренера. Давление заставляет тебя работать хорошо", – рассказал Зидан.

После 33 туров "сливочные" занимают первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги и опережают "Барселону" на 4 пункта.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
Marca
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