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Пенальти взял, но дважды пропустил с игры. Кадис - Овьедо. Обзор матча и видео голов
Кадис - Овьедо ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.07.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол
Не в первый раз сложилась ситуация, когда качественная работа Андрея Лунина не помогает "Овьедо" добыть очки. Однако грустить повода нет. Лунин делает все от себя зависящее, а в "Овьедо" выступает только до конца сезона. И все эти сейвы, отраженные пенальти – это плюсы к его репутации.
Смотрите видеообзор поединка 38-го тура Сегунды, в котором Лунину удалось уже в третий раз в лиге взять одиннадцатиметровый, но пришлось дважды пропустить из игры.
Сегунда. 38-й тур
"Кадис" - "Овьедо" 2:0
Голы: Тони Лосано 44, Тони Лосано 51