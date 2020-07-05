  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Пенальти взял, но дважды пропустил с игры. Кадис - Овьедо. Обзор матча и видео голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пенальти взял, но дважды пропустил с игры. Кадис - Овьедо. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Кадис - Овьедо ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.07.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол

Пенальти взял, но дважды пропустил с игры. Кадис - Овьедо. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Не в первый раз сложилась ситуация, когда качественная работа Андрея Лунина не помогает "Овьедо" добыть очки. Однако грустить повода нет. Лунин делает все от себя зависящее, а в "Овьедо" выступает только до конца сезона. И все эти сейвы, отраженные пенальти – это плюсы к его репутации.

Смотрите видеообзор поединка 38-го тура Сегунды, в котором Лунину удалось уже в третий раз в лиге взять одиннадцатиметровый, но пришлось дважды пропустить из игры.

Сегунда. 38-й тур
"Кадис" - "Овьедо" 2:0
Голы: Тони Лосано 44, Тони Лосано 51

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сегунда Реал (Овьедо) Кадис Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
uprise (Минск)
05.07.2020 в 12:39
Командная скорость в сегунде на порядок выше УПЛ
Ответить
0
0
buickball (Novostroy)
05.07.2020 в 13:18
Не может такого быть. Наверно и чемпионат Минска классом выше ЛаЛиги?
Ответить
0
0
ascent (Луксор)
05.07.2020 в 13:40
Ну давай вместе поржем
0
0
Perfectfull (Ирпень)
05.07.2020 в 12:36
Лунина б в нормальную команду ,а не в такой ,где защита - решето! там и Буффон бы столько пропускал бы
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...