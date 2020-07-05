Пенальти взял, но дважды пропустил с игры. Кадис - Овьедо. Обзор матча и видео голов

Не в первый раз сложилась ситуация, когда качественная работа Андрея Лунина не помогает "Овьедо" добыть очки. Однако грустить повода нет. Лунин делает все от себя зависящее, а в "Овьедо" выступает только до конца сезона. И все эти сейвы, отраженные пенальти – это плюсы к его репутации.

Смотрите видеообзор поединка 38-го тура Сегунды, в котором Лунину удалось уже в третий раз в лиге взять одиннадцатиметровый, но пришлось дважды пропустить из игры.

Сегунда. 38-й тур

"Кадис" - "Овьедо" 2:0

Голы: Тони Лосано 44, Тони Лосано 51